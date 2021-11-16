Часть беженцев с Ближнего Востока, находящихся сегодня у границ Евросоюза со стороны Беларуси, прибыли из Москвы, заявил в понедельник, 15 ноября, президент Литвы Гитанас Науседа по итогам встречи глав государств стран Балтии в Вильнюсе. Видеозапись пресс-конференции всех трех президентов опубликована в официальном аккаунте Науседы в микроблоге Twitter.

Участники вильнюсской встречи осудили использование мигрантов режимом Александра Лукашенко в политических целях. “Мы обсудили текущую гибридную атаку со стороны белорусского режима и обменялись мнениями об ухудшающейся ситуации на границах Евросоюза с Беларусью”, — говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте президента Литвы. Президенты Латвии, Литвы и Эстонии выразили обеспокоенность угрозой правам и безопасности мигрантов, которые сейчас находятся в Беларуси и которых «вынуждают незаконно пересекать границу с ЕС». (DW)