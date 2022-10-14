Channel 4купил картину Адольфа Гитлера и позволит зрителям студии решить, должен ли Джимми Карр уничтожить ее, пишет The Guardian.

В рамках последнего сезона программ телеканал приобрел работы ряда «проблемных» художников, в том числе Пабло Пикассо , а также осужденного педофила Рольфа Харриса и сексуального насильника Эрика Гилла.

В предстоящих теледебатах под названием «Джимми Карр уничтожает искусство», которые выйдут в эфир в конце этого месяца, будет поставлен вопрос о том, действительно ли вы можете отделить произведение искусства от его создателя, прежде чем решить, какие вещи уничтожить.

Ян Кац, программный директор Channel 4, подтвердил, что, если зрители студии решат сохранить картину Гитлера, она не будет висеть в зале заседаний Channel 4 , а будет «надлежащим образом» утилизирована.

Кац объяснил концепцию шоу. «У каждого произведения искусства есть сторонники», — сказал он. — Итак, у вас есть защитник Гитлера. Найдется кто-то, кто будет спорить не за Гитлера, а за то, что его моральный облик не должен решать, существует произведение искусства или нет».

Самого Карра критиковали за его шутки, а одна о Холокосте в недавнем специальном выпуске Netflix была осуждена целым рядом групп, выступающих против ненависти.