Будущий глава Минэнерго США заявила, что пока неясно, кто стоит за кибератакой

Бывший губернатор штата Мичиган Дженнифер Грэнхолм, выдвинутая избранным американским президентом Джозефом Байденом на пост министра энергетики страны, считает, что пока нет ясности относительно того, кто стоит за масштабной кибератакой на правительственные учреждения США. Такое мнение она выразила в воскресенье в эфире телеканал ABC.

Грэнхолм констатировала, что ее пока не ознакомили со всеми имеющимися данными о произошедшем. Причастность к атаке в США приписывают России. «Я знаю, что приходящая администрация Байдена относится к этому чрезвычайно серьезно», — сказала экс-губернатор. «Вместе с тем я бы сказала, что мы не знаем в полной мере, что произошло, каковы масштабы. И, честно говоря, мы не знаем точно, кто это сделал», — добавила Грэнхолм.

«Но я знаю, что Байден даст решительный ответ, когда мы выявим виновных и определим масштабы», — подчеркнула экс-губернатор. Она допустила, что в связи с произошедшим меры могут принять не только США, но и другие страны.

В обнародованном в среду совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.