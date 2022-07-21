Некогда ничем не примечательный поселок Хырдалан, получивший в 2006 году статус города, в настоящее время стремительно меняется на глазах такими темпами, что многие удивляются этим переменам.

Находящийся в 20 километрах от Баку город оброс современными небоскребами и стал во многом напоминать столицу Азербайджана, особенно транспортными пробками и переполненными мусорными баками. Хотя эти проблемы очень актуальны, в этот раз хочется рассказать о наличии в Хырдалане большого количества бродячих собак, сбивающихся в стаи.

Вблизи популярного в Хырдалане AAAF Park обитает большая стая бродячих собак, наводящих ужас на жителей города в темное время суток. Было даже зафиксировано нападение бродячих собак на возвращающую с работы сотрудницу кафе.

Общеизвестно, что бродячие собаки это источник возбудителей болезней, общих для человека и животных. Чаще всего заражение происходит при контакте больных животных или носителей с здоровыми, в этом плане наибольшую опасность представляют массовые скопления собак. Однако вирусы могут передаваться не только при непосредственном контакте, но и опосредованно: воздух, воду, предметы ухода, обувь и одежду человека. Наиболее опасным заболеванием, переносимым собаками, является бешенство.

Бродячие собаки, свободно перемещающиеся по территории поселений, в большей степени подвержены нападению на них диких животных (переносчиков заболевания бешенством), тем самым представляя угрозу дальнейшего распространения болезни.

По этой причине снятые в Хырдалане перед супермаркетом Bazarstore кадры должны привлечь внимание соответствующих структур. Непосредственно перед входом в супермаркет расположились несколько бродячих собак. Судя по находящейся рядом с одной из собак миске, животных подкармливают. А это чревато последствиями. Дело в том, что подкармливание бездомных собак приводит к тому, что животные собираются в опасные для людей стаи, которые начинают разрастаться и охранять территорию, которую считают своей. Такова психология собак — они начинают защищать территорию, которую считают своей. Это естественное для бездомных собак поведение часто становится причиной трагедий. И супермаркет Bazarstore, который является местом постоянного скопления людей, не является исключением.

Нет никаких гарантий, что если даже сейчас эти собаки не создают проблем для посетителей Bazarstore, то в будущем не произойдет какая-нибудь трагедия. Тем более, что данная территория по вечерам бывает многолюдной из-за наличия рядом AAAF Park, который своим аттракционами привлекает большое количество детей.

Не исключено, что поднимаемая проблема породит множество споров в публичном поле. Часть читателей возмутит постановка проблемы, которую они вероятно вовсе и не считают таковой. Они станут утверждать, что бедные животные не виноваты, их нужно подкармливать и не дразнить, и тогда люди будут в безопасности. Другие же заявят о том, что бродячие собаки создают реальную опасность жизни и здоровью людей.

Споры спорами, но ситуация говорит о том, что соответствующим структурами Хырдалана уже пора заняться вопросом бездомных собак более тщательно. К примеру, для решения этой проблемы в столице Азербайджана действует приют для бездомных собак «Toplan», созданный по инициативе Центра Гейдара Алиева и Исполнительной власти Баку. Видимо необходимость приюта для бездомных собак назрела и в Хырдалане. А руководству супермаркета Bazarstore стоит всерьез задуматься об обеспечении безопасности своих покупателей от вероятной опасности.