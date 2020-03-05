Бритни Спирс хочет свести татуировку, которую посвятила бывшему мужу

Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что хочет избавиться от татуировки, сделанной в то время, когда она была замужем за Кевином Федерлайном, сообщает Daily Mail.

«Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Бог не играет в кости со Вселенной». Поэтому, возможно, я не должна была набивать это на левой руке. Я даже не люблю татуировки. Мне кажется, от нее надо избавиться», — написала Спирс.

По информации издания, небольшой рисунок в виде двух розовых игральных кубиков певица сделала в 2004 году, когда вышла замуж за Федерлайна.