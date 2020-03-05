Бритни Спирс хочет свести татуировку, которую посвятила бывшему мужу

Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что хочет избавиться от татуировки, сделанной в то время, когда она была замужем за Кевином Федерлайном, сообщает Daily Mail.

«Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Бог не играет в кости со Вселенной». Поэтому, возможно, я не должна была набивать это на левой руке. Я даже не люблю татуировки. Мне кажется, от нее надо избавиться», — написала Спирс.

По информации издания, небольшой рисунок в виде двух розовых игральных кубиков певица сделала в 2004 году, когда вышла замуж за Федерлайна.
| 2020-03-05T11:30:19+00:00 5 марта 2020, 12:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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