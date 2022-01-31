Ученые из Великобритании заявили, что риск повторного заражения штаммом коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельтой» выше в 5,4 раза. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные исследования.

Согласно работе ученых, уровень защиты у переболевших коронавирусной инфекцией всего 19%. Речь идет именно об «омикроне», который более заразный, но менее патогенный.

При этом специалисты из Южной Африки выяснили, что антитела, выработанные организмом при встрече с «омикроном», защищают и от варианта «дельта». И эта защита в четыре раза сильнее, чем иммунитет, сформировавшийся после заражения другими вариантами SARS-CoV-2. (Газета.ру)