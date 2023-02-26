Российские военные под Угледаром Донецкой области понесли ощутимые потери. Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

В разведке опубликовали спутниковый снимок с Угледарского направления, где видно количество уничтоженной российской военной техники, которая принадлежала 155-й бригаде морской пехоты, она считается элитой российской армии. При этом, по данным британской разведки, в отличие от воздушно-десантной пехоты, 155-я бригада не была развернута в Украине как единая группировка.

Аналитики сообщили, что российские морские пехотинцы понесли огромные потери под Угледаром, выполняя одни из самых сложных тактических задач. После понесенных потерь российское командование заполнило их неопытными мобилизованными.

«Есть реальная вероятность того, что подразделения 155-й бригады снова будут брошены в новые атаки возле Угледара», – отмечается в сообщении. (УНИАН)