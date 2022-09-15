Объявленная Минобороны РФ «перегруппировка войск» в Харьковской области в действительности была бегством в «явной панике», пишет британская разведка. В пользу этого говорит то, что российские военные при отступлении бросили ценное артиллерийское вооружение.

«Способы вывода российских войск за последнюю неделю были разными. Некоторые подразделения отступили в относительно хорошем порядке и под контролем, в то время как другие бежали в явной панике», — отмечает британская разведка.

При бегстве российская армия бросала «высокоценное оборудование», в том числе средства, «необходимые для обеспечения артиллерийского стиля ведения войны». По данным разведки, Россия бросила под Харьковом как минимум одну РЛС контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и по меньшей мере одну командно-штабную машину для управления артиллерией.

«Это подчеркивает неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и вероятные локальные сбои в управлении», — заключает британская разведка. На текущий момент украинские силы укрепляют контроль над 8000 кв. км территории в Харьковской области, а российские военные отброшены к западу от реки Оскол.

По мнению разведки США, успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины может привести к тому, что России придется сдать Херсон и Мариуполь. В Вашингтоне также увидели беспорядочное бегство российских войск и допустили, что произошел поворотный момент в войне, после которого Москва не сможет удерживать фронт. В частности, Россия не может быстро собрать, подготовить и доставить на фронт новые силы.

Россия в виде мести за поражение под Харьковом прибегает к «ассиметричным» мерам: российская армия нанесла ракетный удар по ТЭЦ в Харькове, а 14 сентября выпустила по Кривому Рогу Днепропетровской области 8 крылатых ракет. Они повредили дамбу и привели к тому, что река Ингулец вышла из берегов и затопила часть города, в том числе 112 домов и участков.

После этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским военным. «Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабаками. Вы — слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки», — сказал Зеленский. (moscowtimes.ru)