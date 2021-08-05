Жительница Великобритании Рэйчел Робертс купила полицейский участок викторианской эпохи за £185 тыс. и по прошествии двух лет превратила его в шикарный дом с двумя спальнями, пишет Daily mail.

Она приобрела старый изолятор с двумя тюремными камерами, который находится в населенном пункте Сциссет (английское графство Западный Йоркшир), еще в сентябре 2018 года. Девушка объяснила свою покупку лобовью к старым домам.

Вместе со своим бойфрендом-строителем Майком 26-летняя британка два года занимались ремонтом, сделав из сырого, гниющего и темного здания светлое и просторное жилище. При этом они оставили в строении каменный пол, тюремные решетки и стропильные балки.

Данный полицейский участок был построен в 1853 году. Его закрыли в 1969 году, когда местные силы правопорядка были упразднены. (Газета.Ру)