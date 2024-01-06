Власти Британия собирают досье по политическим позициям экс-президента США Дональда Трампа на случай, если его переизберут на второй срок. Об этом сообщает inews со ссылкой на неназванные источники.

В публикации отмечается, что Министерство иностранных дел Великобритании возглавило работу по сбору разведданных о том, как второе президентство Трампа может повлиять на Соединенное Королевство в ряде областей.

Британские дипломаты составляют досье, в котором подробно излагаются его последние позиции по ключевым вопросам, которые затрагивают Великобританию, российско-украинский конфликт, тему Ближнего Востока и международную торговлю, утверждают источники.