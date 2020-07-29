Британия приветствовала соглашение конфликтующих сторон в Йемене

Ранее МИД Саудовской Аравии сообщил, что сепаратисты на юге Йемена и центральное правительство согласились на предложенный королевством новый механизм выполнения заключенного в ноябре прошлого года эр-риядского соглашения, который предусматривает создание нового правительства с кандидатами от юга и севера в течение 30 дней. Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена в среду объявили об отказе от введенного ими самоуправления в семи южных провинциях Йемена в ответ на инициативу Саудовской Аравии.

«Инициатива Эр-Рияда является ключевым шагом на пути к устойчивому мирному урегулированию конфликта в Йемене. Это объявление знаменует собой важный прогресс, и я призываю все стороны в Йемене продолжать в том же духе переговоров и компромисса», — написал Рааб.(РИА Новости)