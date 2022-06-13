Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, Евросоюз уже угрожает подать иск против Лондона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

По протоколу о Северной Ирландии, регион подчиняется ряду правил Евросоюза, а между Северной Ирландией и остальной частью Британии устанавливалась таможенная граница, чтобы предотвратить появление «черного хода» для товаров на единый рынок ЕС.

В публикации отмечается, что с помощью законопроекта Лондон планирует создать «зеленый канал» для товаров, которые перевозят из Британии в Северную Ирландию. Также предполагается изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.

Правительство Британии настаивает, что этот законопроект не нарушает международное законодательство.

«Мы меняем протокол, мы не избавляемся от него. Это важно признать. Мы должны были действовать, чтобы защитить людей в Британии, мы должны были действовать, чтобы защитить мир и стабильность в Северной Ирландии», — утверждает руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс.

По словам источника издание в ЕС, руководство Евросоюза планирует подать иск против Британии в связи с нарушением договора о выходе из Brexit от 2020 года.