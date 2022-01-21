Великобритания направила в Украину около 30 военнослужащих недавно созданной Армейской бригады специальных операций.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Sky News.

«Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла в Украину, чтобы обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией», — передает телеканал.

Отмечается, что военные относятся к рейнджерскому полку.

На официальном сайте британского минобороны указано, что в состав Армейской бригады специальных операций входят четыре батальона рейнджеров. Согласно планам военного ведомства, эти подразделения «будут постоянно присутствовать по всему миру, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам».

Кроме того, подчеркивается, что подразделения Армейской бригады специальных операций ориентированы на совместную работу со спецподразделениями союзников Лондона «для противодействия угрозам, исходящим от насильственных экстремистских организаций».

Ранее заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет.