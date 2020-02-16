Боррель заявил, что Евросоюз должен научиться говорить на языке силы

Евросоюз должен научиться говорить на языке силы и начать действовать. С такой позицией выступил в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Европа должна учиться говорить на языке силы. Многие думают, что это военная сила, да, но не только, — сказал он. — Европа должна развивать аппетит к силе, желание действовать, а не только говорить каждый день, что «мы обеспокоены», «мы очень обеспокоены», «мы чрезвычайно обеспокоены». Мы должны быть способны действовать».

По словам Борреля, ближайшее заседание министров иностранных дел 27 стран — членов ЕС, которое пройдет 17 февраля, покажет, сможет ли Евросоюз действовать. «Посмотрим в понедельник, сможем ли мы действовать», — сказал он. В повестке заседания Совета ЕС 17 февраля — конфликт в Сирии, ситуация в Ливии, а также ближневосточное урегулирование.

Боррель считает, что Брюссель должен отказаться от принципа единогласия при принятии решений. (ТАСС)