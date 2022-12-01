Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, остававшийся после ухода со своего поста депутатом Палаты общин, решил не уходить из политики и снова выставить свою кандидатуру на следующих парламентских выборах.

Как сообщает Daily Telegraph, о своем намерении экс-глава правительства проинформировал членов подразделения правящей Консервативной партии в избирательном округе Аксбридж и Саут-Райслип на западе Лондона, который он представляет с 2015 года.

Издание указало, что Джонсон должен был до 5 декабря оповестить руководство тори о своих планах по участию во всеобщих парламентских выборах, которые должны пройти в Великобритании до конца 2024 года. Отмечается, что переизбрание в Палату общин позволит Джонсону снова бороться за пост лидера консерваторов и премьер-министра страны. При этом ближе к дате парламентских выборов он имеет право передумать и отказаться от участия в них.

В то же время, как подчеркнул глава социологической компании Savanta Крис Хопкинс в интервью газете Daily Express, Джонсону не гарантирован электоральный успех. «Учитывая текущее лидерство [в опросах] Лейбористской партии, Борис потеряет свое место. Очевидно, локальные факторы могут изменить исход выборов, но на фоне национального поворота к Лейбористской партии он лишится своего места», — сказал он.

Опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения социологической компании YouGov свидетельствуют, что уровень поддержки Консервативной партии опустился до 22%. Таким образом, отставание тори от Лейбористской партии увеличилось до 25 процентных пунктов (п. п.) — 47% респондентов признались, что поддерживают лейбористов. (ТАСС)