Болсонару обсудил с Трампом участие Бразилии в расширенном составе встречи G7

Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил вопрос будущего участия латиноамериканской республики во встрече лидеров «Группы семи» (G7) в расширенном составе. Об этом президент южноамериканского государства сообщил в понедельник вечером в своем Instagram.

«Сегодня днем провел [телефонный] разговор с президентом [США] Дональдом Трампом. Поблагодарил его за отправку в Бразилию 1 000 аппаратов ИВЛ, из которых 50 будут переданы Парагваю. Мы также обсудили расширенную [встречу] G7, к которой Бразилия должна присоединиться, а также вопросы бразильской стали», — говорится в подписи политика к фотографии с мартовской встречи политиков в поместье Трампа Мар-о-Лаго в Майами.(ТАСС)