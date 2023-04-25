Большинство участников опроса общественного мнения считают, что заключенному бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили надо дать возможность пройти лечение за границей.

Результаты опроса общественного мнения опубликовало грузинское представительство Международного республиканского института (IRI).

Полностью поддержали перевод экс-президента в зарубежную клинику 43%, и 18% – поддерживают частично.

Категорически против 26%, частично – 7%.

Также 37% респондентов согласились с тем, что Саакашвили должен отбыть полный срок наказания в Грузии и проходил лечение в тюремном учреждении.

Еще 31% опрошенных считает, что Саакашвили должен быть помилован президентом Грузии по гуманитарным соображениям. А 25% полагают, что экс-президенту следует временно отсрочить наказание и перевести его на лечение в другую страну, а после выздоровления вернуть в Грузию для отбывания наказания.

Опрос был проведен 4-23 марта, 1500 респондентов, репрезентативная выборка по полу, возрасту и регионам, метод личного интервью, допустимая погрешность 2,5%. Участвовать в исследовании согласились 63%. Финанирование исследования – USAID. (newsgeorgia.ge)