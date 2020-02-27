Более 2900 человек за пределами Китая заразились новым коронавирусом

Число заболевших коронавирусом нового типа вне Китая увеличилось до 2918 человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные из ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, на 13.00 по бакинскому времени, число подтвержденных случаев в мире за пределами КНР за последние сутки достигло 459 человек.

Как стало известно, помимо Китая, случаи заражения зарегистрированы в 37 государствах. При этом общее число умерших установилось на отметке в 43 человека, девять из которых погибли за последние сутки.