Более 20 врачей опубликовали открытое обращение «к политическому руководству» РФ по ситуации с Навальным

В свете проблем со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в колонии в Покрове, «хорошим вариантом» было бы пригласить для его осмотра не только российских, но и немецких специалистов — из берлинской клиники «Шарите», поскольку последние уже имели опыт лечения этого пациента. Об этом говорится в открытом обращении российских врачей к Федеральной службе исполнения наказаний и «политическому руководству страны». Как уточняет в воскресенье, 28 марта, российское интернет-издание The Insider, подписи под документом поставили более 20 медиков.

«Мы требуем… немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно… оказать медицинскую помощь, создав все условия для нормализации состояния Алексея Навального», — говорится в обращении.

Медики высказали мнение, что в ситуации с Навальным, который, по словам его соратника Леонида Волкова, жаловался, что у него «отнимается голень, одна нога недееспособна», речь может идти как об осложнении после отравления, так и о вновь развившемся заболевании на фоне незавершенной реабилитации. (DW)