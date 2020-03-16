Бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится, несмотря на коронавирус

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт, который занимается организацией боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, заявил, что предстоящий поединок не будет отменен из-за пандемии коронавируса в мире.

— Бои состоится. Болельщики сходят с ума по этому поводу, не стоит волноваться. Бой Хабиба против Тони произойдет. Мы искали несколько мест для его проведения, включая Неваду, но теперь в Неваде все отменено. Мы ищем другое место. Надеюсь, к утру воскресенья у нас будут два новых варианта для проведения боя, — заявил Уайт.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном запланирован на 18 апреля и должен пройти в Нью-Йорке. Однако в штате введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, власти отменили массовые мероприятия численностью более 500 человек.(sportbox.ru)