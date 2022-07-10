Бочка шотландского виски 1975 года ушла с молотка за рекордную сумму — она была продана коллекционерке из Азии за £16 млн на частных торгах. Об этом сообщает Financial Times.

Напиток был произведен на винокурне Ardbeg, расположенной на одном из островов Гебридского архипелага у северо-западного побережья Шотландии — острове Айлей.

Отмечается, что сумма, выплаченная за бочку виски, более чем вдвое превышает стоимость самой винокурни, которую в 1997 году приобрела компания Glenmorangie Co (с 2011 года входящая в конгломерат LVMH).

Винокурня Ardberg была основана в 1815 году и стремительно развивалась в XIX и начале XX века. Однако в 1970-х и 1980-х годах из-за кризиса на производвах виски, когда многие винокурни закрывались, она простояла без действия. Предприятие вернулось к жизни после того, как было приобретено производителем виски Glenmorangie Co.

Ушедший с аукциона виски 1975 года в «бочке №3» — старейших из произведенных на винокурне Ardberg. Предполагается, что из бочки можно разлить 440 бутылок.

Сама бочка останется на винокурне. В течение пяти лет из нее будут разливать 88 бутылок, чтобы переправить владелице. (gazeta.ru)