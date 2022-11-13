Токио наращивает военный потенциал и становится главным союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, готовясь к противостоянию с Китаем. Об этом сообщило Bloomberg.

Как говорится в публикации обозревателя Хэла Брэндса 6 ноября, если Китай попробует вернуть Тайвань силой, то ему будет противостоять в первую очередь Япония. При этом он отмечает, что беспокойство Токио становилось всё острее с ростом возможностей Китая.

«Завтрашняя Восточная Азия может стать сегодняшней Украиной», — приводит автор слова премьер-министра Фумио Кисиды, сказанные в июне.