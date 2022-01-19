Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не представит министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову на встрече в Женеве в пятницу письменные ответы на российские предложения по безопасности.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление глава Госдепа сделал в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Блинкен отметил, что по завершении «напряженной недели» переговоров США рассчитывают «провести оценку ситуации». По его словам, «необходимо также дать участникам переговоров от России время на оценку прошедших консультаций». «На данным момент я не планирую представлять каких-либо документов», — указал Блинкен, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли он на встрече с главой МИД РФ представить письменный ответ на предложения РФ.

Вашингтону не ясно, какие предложения России по гарантиям безопасности в Европе являются центральными, некоторые из них, по версии США, «обречены на провал», заявил Блинкен.

«Неясно, что является или не является центральным требованием России. Они [Россия] представили целый ряд предложений — некоторые из них, очевидно, обречены на провал, например закрытие дверей НАТО для новых членов. Другие предложения, если будут действительно способствовать укреплению безопасности каждой [страны] на взаимной основе, то мы ясно дали понять, что сможем обсуждать их», — утверждал глава американской дипломатии.

По его словам, США намерены продолжать дипломатическое взаимодействие с РФ для урегулирования ситуации вокруг Украины настолько долго, насколько смогут. «Мы намерены следовать дипломатическому пути на переговорах с РФ так долго, насколько это возможно», — сказал он.

Блинкен при этом выразил мнение, что выбор дальнейшего развития событий — по пути эскалации или снижения напряженности — остается за Россией. «Если результата не будет, то только потому, что Россия выбрала другой путь», — добавил он.

Госсекретарь считает, что его предстоящая встреча с Лавровым в Женеве свидетельствует о том, что путь дипломатии остается открытым.