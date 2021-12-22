«Соединенные Штаты занимаются в отношении России как дипломатией, так и сдерживанием, готовы жестко отвечать на те шаги Москвы, которые являются агрессивными». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Говоря о ситуации вокруг возможного вторжения России в Украину, госсекретарь США отметил, что президент страны Джо Байден отдает решительное предпочтение предсказуемым отношениям с Москвой.

«Мы занимаемся дипломатией и сдерживанием одновременно. Они идут параллельно. Президент Джо Байден во время своей первой встречи в Женеве несколько месяцев назад сказал президенту Путину, что мы отдаем решительное предпочтение более предсказуемым и стабильным отношениям между Россией и Соединенными Штатами. Но если Россия продолжит безрассудные или агрессивные действия, мы ответим, и ответим решительно», – сказал глава американской дипломатии.

По словам Блинкена, власти США готовы использовать для переговоров по безопасности различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности с Москвой.

«Мы готовы к дипломатическому взаимодействию через множество каналов: через существующий диалог по стратегической стабильности между Россией и США, через Совет Россия – НАТО по вопросам, в особенности касающимся НАТО, а также через ОБСЕ», – сказал он.

Он также отметил, что у Вашингтона сейчас нет планов проведения новой встречи президентов России и США и российско-американского саммита.