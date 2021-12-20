Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила в разговоре с «Лентой.ру», что после заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса может наступить длительное метаболическое истощение, способное привести выздоровевшего человека к смерти.

По ее словам, молодые пациенты после выздоровления «более-менее нормально» переносят метаболический кризис, а пациентам в возрасте его преодолеть довольно тяжело. У пожилых будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения других имеющихся заболеваний, указала биолог.