Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от COVID-19 прежде всего нуждающихся

Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от COVID-19 прежде всего нуждающихся

Основатель американской технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что вакцину от новой коронавирусной инфекции в первую очередь должны будут получить нуждающиеся, а не те, «кто способен больше заплатить». Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, с соответствующим призывом Гейтс выступил на посвященной вопросу распространения нового коронавируса конференции в формате онлайн, которая была организована Международным обществом борьбы со СПИДом (IAS).

«Если мы допустим распределение лекарств и вакцин в пользу тех, кто способен больше заплатить, а не тех людей и мест, где существует наибольшая необходимость [в препаратах], мы получим пандемию, которая будет продолжаться более длительный период времени, принесет еще больше несправедливости и станет причиной гибели большего числа людей», — отметил Гейтс.

Основатель Microsoft также подчеркнул необходимость того, чтобы при распределении вакцины выбор был основан не на экономических показателях, а на принципах справедливости.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.