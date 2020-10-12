Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни

По его мнению, главное условие для возвращения к «нормальной жизни» заключается в прививках от коронавируса.

«Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины», — заявил Гейтс.

Основатель Microsoft считает, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной инфекции и покончить с заболеванием «в мировом масштабе».

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией в марте 2020 года. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов. За последние сутки выявили свыше 347 тысяч новых случаев коронавируса.