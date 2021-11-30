«Алекперов информировал президента о ведущейся «Лукойлом» работе в туркменском секторе Каспия, представив на рассмотрение ряд предложений по дальнейшему ее развертыванию и участию в крупных проектах по диверсификации углеводородного сектора Туркменистана», — говорится в сообщении.

Бердымухамедов в беседе главой «Лукойла» обозначил векторы национальной энергетической политики, в числе которых стимулирование инвестиций и инфраструктурное развитие ТЭК, расширение географии международных поставок углеводородов. Отмечается, что особое внимание было уделено инновационному развитию нефтегазовой индустрии с упором на высокие экологические стандарты передовых технологий, что является одним из основных приоритетов «Лукойла» при реализации проектов.

Как ранее сообщалось, вопросы освоения углеводородных ресурсов Каспийского региона и участие компании «Лукойл» в проекте освоения нефтяного месторождения «Достлук» обсуждались в ходе встречи Бердымухамедова с Алекперовым в феврале и октябре текущего года. Запасы месторождения «Достлук» оцениваются экспертами в 50 млн тонн нефти.

Туркменистан и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения «Достлук» в Каспийском море 21 января 2021 года. Парламент Азербайджана утвердил этот меморандум в феврале 2021 года. Меджлис (парламент) Туркменистана ратифицировал этот меморандум в марте этого года.