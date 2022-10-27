В четверг утром министр обороны Бени Ганц вылетел в Анкару для переговоров и восстановления сотрудничества с Турцией в сфере безопасности, которое было прервано на более, чем на 10 лет.

Сегодня же он встретиться с президентом Турции Эрдоганом в его резиденции, после с министром обороны.

Это первая встреча министра обороны Израиля со своим турецким коллегой после долгого перерыва. На протяжении последнего десятилетия контактами в области безопасности с Турцией руководил Моссад, но после недавнего потепления между странами и официального возобновления дипломатических отношений ожидается, что сотрудничество станет более официальным.

В последние месяцы израильские и турецкие службы безопасности проводили секретные переговоры по возобновлению контактов. В частности, Израиль и Турция провели недавно успешную операцию по борьбе с иранской ячейкой в Стамбуле, которая планировала теракты против израильтян.

Эрдоган заявил турецким СМИ, что не исключает в ближайшее время визита в Израиль. (israelinfo.co.il)