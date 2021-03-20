Белый дом прокомментировал увольнение сотрудников за употребление марихуаны

Пять сотрудников Белого дома лишились работы из-за употребления в прошлом марихуаны, однако подобные ограничения будут изменены. Об этом в Twitter рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Из сотен нанятых людей только пять человек, которые начали работать в Белом доме, больше не работают там в результате этой политики», — отметила она.

Псаки подчеркнула, что политика по этому вопросу будет обновлена, в результате чего работу в Белом доме смогут получить больше людей, чем раньше.

Напомним, во время предвыборной кампании нынешний глава страны Джо Байден заявлял о поддержке декриминализации марихуаны. Он предлагал выпустить из тюрем всех, на кого в связи с этим заводили дело.

В настоящее время использование марихуаны в медицинских целях разрешено в 38 американских штатах из 50, а в 15 штатах и в столичном округе Колумбия её можно легально использовать в рекреационных целях (kp.ru)