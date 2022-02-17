Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в очередной раз заявила, что Вашингтон приветствует возможность прямого взаимодействия с Ираном, передает ИРНА.

Она подтвердила, что проходящие в Вене консультации о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе находятся на заключительном этапе

Как она подчеркнула, Вашингтон «нацелен на такие договоренности, которые учитывали бы ключевые вопросы, представляющие важность для всех сторон». Псаки добавила, что, если договоренностей «не удастся достичь в ближайшие недели», для США «станет невозможным возвращение к СВПД из-за продвижения Ирана в ядерной сфере».

8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале.