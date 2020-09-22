Белорусская оппозиция готова взять ответственность за ситуацию в стране

Координационный совет белорусской оппозиции в случае ухода нынешнего президента Александра Лукашенко готов взять на себя ответственность за ситуацию в стране. Такое заявление сделал член президиума совета Павел Латушко в интервью передаче «Время покажет» на российском Первом канале.

«В случае, когда Лукашенко уходит от власти, поверьте мне, появится огромное количество политиков, государственных деятелей, бизнесменов, готовых взять на себя ответственность [за ситуацию] в стране. Эту ответственность готов взять на себя и Координационный совет», — сказал он.

Оппозиционер напомнил, что для этого совет в настоящий момент разрабатывает антикризисный план по выходу из сложной политической и экономической ситуации. «Соответствующая программа действий, программа управления будет представлена в ближайшее время», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что Координационный совет не планирует «применять никаких насильственных механизмов захвата власти». (ТАСС)