Правительство Беларуси запретило на три месяца вывоз из страны риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, макаронных изделий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министерство антимонопольного регулирования и торговли республики.

«Данная мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности страны», — сказано на сайте министерства.

Отмечается, что действие постановления не распространяется на товары, вывозимые в государства — члены ЕАЭС, а также для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам.

Также постановление не коснется товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.