Строительство КНР военной базы на Соломоновых островах будет «красной линией» для Канберры, а также США. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает телеканал ABC.

«Работая вместе с нашими партнерами в Новой Зеландии и, разумеется, в США, я придерживаюсь той же красной линии, что и США, когда речь идет об этих вопросах», — сказал глава правительства.

По его словам, «в нашем регионе и на нашем пороге» не будет китайских военно-морских баз.

Также политик указал, что Фиджи и Папуа-Новая Гвинея тоже разделяют обеспокоенность австралийской стороны.

Моррисон добавил, что власти Соломоновых островов обещали ему, что на их территории не появятся базы КНР.

В свою очередь, вице-премьер Австралии Барнаби Джойс выразил мнение, что это островное государство, подписав соглашение с Пекином, ставят под угрозу собственный суверенитет. Канберра будет расценивать создание китайской базы на данной территории как «тактика запугивания», подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Китай и власти Соломоновых островов заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности.