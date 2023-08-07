Саудовская военная промышленная компания (Saudi Arabian Military Industries Company, SAMI) и турецкая авиастроительная компания Baykar подписали соглашение, предусматривающее локализацию производства боевых беспилотников Bayraktar Akinci на территории королевства, об этом SAMI сообщила на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Мы рады сообщить о подписании с турецкой компанией Baykar стратегического соглашения о локализации производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akinci и их компонентов в Саудовской Аравии. Это соглашение укрепит нашу роль в поддержке национальной оборонной промышленности и расширит наши возможности», — говорится в заявлении компании.