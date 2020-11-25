«Бавария» обыграла «Зальцбург» и досрочно вышла в плей-офф ЛЧ

Германский футбольный клуб «Бавария» обыграл австрийский «Зальцбург» со счетом 3:1 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч прошел на стадионе «Альянс-Арена» в Мюнхене, передает ТАСС.

В составе «Баварии» отличились Роберт Левандовский (42-я минута) и Лерой Сане (68), на 52-й минуте защитник «Зальцбурга» Максимиллиан Вёбер отправил мяч в свои ворота. В составе гостей голом отметился Мергим Бериша (73). Гол Левандовского стал для него 71-м в Лиге чемпионов, что позволило польскому нападающему сравняться по этому показателю с испанцем Раулем в списке лучших бомбардиров в истории турнира, больше мячей забили только Криштиану Роналду (131) и Лионель Месси (118).

На 66-й минуте матча вторую желтую карточку получил полузащитник «Баварии» Марк Рока и был удален с поля.

В другом матче группы А испанский «Атлетико» дома сыграл вничью с российским «Локомотивом» (0:0).

«Бавария» обеспечила себе досрочный выход в плей-офф за два тура до окончания группового этапа. Германская команда после четырех туров имеет в своем активе 12 очков и занимает первое место в группе. «Зальцбург» набрал 1 очко и идет на четвертой строчке. «Атлетико» набрал 5 очков, «Локомотив» — 3.

В следующем туре «Зальцбург» на выезде сыграет против «Локомотива», «Бавария» в гостях встретится с «Атлетико». Матчи пройдут 1 декабря.