Бартомеу считает трансфер Неймара ключевым

«Барселона» хочет подписать форварда «ПСЖ» Неймара.

В переходе заинтересован лично президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу. Функционер считает этот трансфер ключевым. Но существует ряд проблем, Бартомеу пока не придумал формулу, как осуществить сделку.

Первая проблема в цене футболиста. Сумма сделки может составить 164 миллиона евро, из-за кризиса заплатить столько нереально.

Второй проблема – зарплата Неймара. Ему придется пойти на существенное понижение оклада. В «ПСЖ» он зарабатывает около 70 миллионов евро в год, «Барса», как сообщалось, может предложить чуть больше 20 миллионов.

В глобальном масштабе, учитывая потенциальный контракт Неймара, «Барсе» этот трансфер может обойтись в 500 миллионов евро. Чтобы снизить сумму, придется включать игроков в сделку. Но, как показывает опыт, это непростая задача. Так что «Барсе» нужно продумать формулу, пока у Бартомеу ее нет. (sports.ru)

| 2020-04-26T13:40:06+00:00 26 апреля 2020, 14:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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