«Барселона» выиграла суд у Неймара

Суд не удовлетворил требования нападающего «ПСЖ» Неймара к «Барселоне» по делу о подписном бонусе.

28-летний форвард, выступавший за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, требовал 43,6 млн евро.

Бразилец полагал, что эти деньги положены ему за продление контракта с «Барсой» в 2016 году.

По его мнению, клуб должен был полностью выплатить ему бонус, несмотря на трансфер в «ПСЖ» в 2017-м.

По решению суда Неймар должен выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро. У футболиста есть право подать апелляцию. (sports.ru)