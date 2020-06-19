«Барселона» выиграла суд у Неймара

Суд не удовлетворил требования нападающего «ПСЖ» Неймара к «Барселоне» по делу о подписном бонусе.

28-летний форвард, выступавший за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, требовал 43,6 млн евро.

Бразилец полагал, что эти деньги положены ему за продление контракта с «Барсой» в 2016 году.

По его мнению, клуб должен был полностью выплатить ему бонус, несмотря на трансфер в «ПСЖ» в 2017-м.

По решению суда Неймар должен выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро. У футболиста есть право подать апелляцию. (sports.ru)

| 2020-06-19T20:06:06+04:00 19 июня 2020, 21:54|12345 (Пока оценок нет)
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