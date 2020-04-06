«Барселона» и «Бавария» выразили соболезнования Гвардиоле

Мать главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы скончалась.

Как сообщает клуб, Долорес Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны от коронавируса. Ей было 82 года.

«Все, кто связан с клубом, выражают свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям», – говорится в сообщении «Сити».

«Барселона» и «Бавария» также выразили соболезнования Пепу Гвардиоле.

«В это трудное время «Барселона» глубоко опечалена утратой Долорес Салы. Мы бы хотели выразить наши самые искренние соболезнования Пепу Гвардиоле, его семье и друзьям. Покойся с миром», – говорится в сообщении каталонского клуба.

«Дорогой Пеп, вся семья «Баварии» скорбит вместе с тобой и твоей семьей», – сказано в послании «Баварии».

Ранее Гвардиола жертвовал миллион евро каталонской больнице на борьбу с коронавирусом.