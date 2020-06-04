«Барса» не будет покупать Неймара

«Барселона» отказалась от идеи возвращения форварда «ПСЖ» Неймара в ближайшее трансферное окно.

Парижане готовы продать бразильца за 175 млн евро, но у каталонского клуба нет таких денег.

Кроме того, «ПСЖ» устроит только чистая продажа, без включения игроков в сделку, сообщает Diario Sport.

В 2017 году Неймар перешел из «Барселоны» в парижский клуб за 222 млн.

По данным источника, этим летом «Барселона» сосредоточится на покупке нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, его отступные составляют 111 млн. (sports.ru)