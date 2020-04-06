Банки получили мораторий на взносы в Центробанк, как же заемщики?

Банки и страховые компании в Азербайджане освобождаются от уплаты платежей в апреле в орган по надзору за финансовыми рынками (Центральный банк Азербайджана). В этой связи представители экономического сообщества отмечают необходимость того, чтобы бенефициары финансового рынка в свою очередь пошли на уступки заемщикам.

Об освобождении кредитно-финансовых организаций и страховых компаний (СК) от финансовых обязательств перед Центробанком сообщает Кабинет министров со ссылкой на «План мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках».

Целью этого решения называют дополнительную поддержку финансовому сектору, который подвергся негативному воздействию пандемии.

Таким образом, в рамках плана действий правительства по борьбе с коронавирусом отменены сборы, уплачиваемые профессиональными участниками страхового и банковского рынка органу надзора. Почему в этом случае кредитно-финансовые организации не предлагают льгот по потребительским кредитам, вопрошает ученый-экономист Губад Ибадоглу. По его словам, в сложившейся ситуации банки могли бы ответным шагом ввести кредитные каникулы для заемщиков или же пойти на частичное освобождение их от долгов.

«Следует отметить, что в зависимости от капитала взносы банков в орган надзора финансовых рынков достигают 300–800 000 в год, — отметил Губадоглу. – Логично полагать, что в случае таких послаблений финансовые организации могут пойти на уступки гражданам. Считаю, что Центробанк совместно с Ассоциацией банков Азербайджана должен как можно скорее представить предложения о послаблениях по потребительским кредитам».

С другой стороны, освобождение от уплаты платежей только банков и СК вызывает вопросы, поскольку взносы в орган надзора финансовых рынков осуществляют также небанковские кредитные организации, фондовые биржи, инвестиционные компании, центральный депозитарий, клиринговые организации, инвестиционные фонды и пр. Возвращаясь к вопросу кредитных уступок на время введенного в стране режима карантина, следует заметить, что в стране не принято каких-либо законов в этом направлении. На данный момент единственной уступкой станет продление на месяц срока действия просроченных банковских карт. По информации Ассоциации банков, упомянутая процедура будет проводиться в одностороннем порядке финансовыми организациями — гражданам не придется посещать для этого банки.

При этом с самого начала карантина представители экономического сообщества, депутаты и отдельные СМИ выступали о необходимости моратория и прочих уступок по банковским и коммунальным долгам населения. Примеров таких решений достаточно в соседних странах. Президент России Владимир Путин подписал 3 апреля закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы, если доход за предыдущий месяц сократился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в предыдущем году, то есть в 2019-м.

В течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. В свою очередь, заемщик имеет право досрочно погасить кредит. Трехмесячный мораторий на кредиты ввели крупные банки Грузии. Казахстанцы, пострадавшие от вспышки коронавируса в стране, получат отсрочки по кредитам на 90 дней. Кроме того, три месяца им не будут начислять проценты, штрафы и пени. В отличие от других стран СНГ, в Казахстане с 16 марта введено чрезвычайное положение из-за ситуации по коронавирусу. В рамках введенного особого правового режима власти страны взяли на себя ответственность за проводимые меры и обязательства своих граждан.