В Национальном музее искусств Азербайджана впервые будет представлена выставка работ известного французского фотографа Поля Надара, посвященная его путешествию в Баку.

Как сообщила # куратор выставки Кенуль Рафиева, экспозиция разделена на три тематических раздела: «Портреты великих», «Баку» и «Путешествие в Туркестан».

Организаторы выставки — Посольство Франции и Французский институт в Азербайджане, Министерство культуры и Национальный музей искусств.

По словам Рафиевой, фотографии, представленные на выставке, представляют собой современные отпечатки оригинальных негативов, хранящихся в фотоархиве Мультимедийной библиотеки архитектуры и наследия при Министерстве культуры Франции.

Поль Надар (1856-1939) был сыном не менее известного фотографа Феликса Надара, одного из пионеров развития фотоискусства во Франции 19-го века и основателя престижной фотокомпании «Надар». Поль Надар, достойный наследник отца, является одним из самых талантливых французских фотографов своего времени. Он начал совершенствовать свое искусство, совершая дальние путешествия.

В 1890 году он отправился на восточном экспрессе из Парижа в Стамбул, откуда, переплыв Черное море, попадает в порт Батуми, и далее, с остановкой в Тбилиси, добирается до Баку.

Места, которые Поль Надар посетил в Азербайджане в 1890 году, выглядели иначе, чем сейчас. Поэтому данные работы можно рассматривать как документальные архивные кадры, свидетельствующие о развитии Баку конца 19-го века. Надар снимает уникальные архитектурные сооружения в Баку (один из символов Ичеришехер – ворота «Гоша-гала», церковь Святого Николая, Дворец Ширваншахов), жителей старого города, магазины и оживленные рынки, уличных торговцев, семьи, детей.

«Какие-то локации на фотографиях Надара, сделанных в 1890 году, узнаваемы и сегодня, а некоторые полностью изменили свой облик», — говорит куратор выставки.

Из Баку фотограф отправился в порт Узун-ада и далее в Самарканд и Ташкент, где он принимал участие во Всемирной выставке с презентацией сделанных им фотографий.

Выставка в Национальном музее искусств Азербайджана продолжит свою работу до 15 февраля 2022 года.

Напомним, что в мае в Баку был представлен документальный фильм режиссера Рустама Гусейнова «Бакинский вояж Поля Надара». Фильм посвящен одной из самых интересных частей наследия Надаров в истории фотографии — путешествию Поля Надара из Стамбула в Ташкент через Баку.