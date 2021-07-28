«Баку призывает Ереван подписать мирный договор, конструктивно подойти к вопросу делимитации границ, война в Карабахе закончилась».

Oб этом в интервью РИА Новости сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

«Мы со своей стороны неоднократно заявляли, что война закончилась, конфликт остался в прошлом, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирный договор, а также конструктивно подойти к вопросу делимитации границ», — отметил посол.

По заявлению посла, Ереван затягивает урегулирование отношений с Баку. «Армянская сторона снова старается затянуть процесс урегулирования межгосударственных отношений и тем самым препятствует созданию новых условий для полноценного развития всего региона», — заявил посол.

По его словам, что касается дальнейшего продления пребывания российского контингента то, «наверное, сегодня еще рано говорить об этом».

По соглашению от 9 ноября 2020 года контингент размещен на пять лет.

«Миротворческий контингент Российской Федерации, временно размещенный на территории Азербайджанской Республики, продолжает выполнять возложенные на него военные и гуманитарные задачи», — заявил Бюльбюль оглы.

«Мы должны приложить максимальные усилия для выполнения тех задач, которые определили главы наших государств», — добавил он.