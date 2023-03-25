Вашингтонская администрация не стремится к конфликту с Ираном, но готова отвечать на атаки связанных с Тегераном группировок в отношении американских сил. С таким утверждением выступил в пятницу президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

«И не сомневайтесь, Соединенные Штаты не стремятся, подчеркиваю, не стремятся к конфликту с Ираном. Но будьте готовы, что мы будем решительно наносить удары для защиты наших людей. Именно это произошло прошлой ночью», — сказал американский лидер.

«По пути сюда мои помощники по национальной безопасности проинформировали меня об имевшей вчера место атаке в Сирии. Пользующаяся поддержкой Ирана военизированная группировка применила беспилотный летательный аппарат, чтобы нанести удар по одному из наших объектов», — сообщил он. По словам Байдена, один американец погиб, несколько были ранены.

Он пояснил, что «приказал немедленно отреагировать». «Прошлой ночью Вооруженные силы США нанесли удары с воздуха в Сирии по тем, кто несет ответственность за нападение на американских военных», — добавил президент США.

Байдену задали вопрос о том, будут ли расти издержки для Ирана в свете происходящего. «Мы не будем останавливаться», — привел ответ президента США пресс-пул Белого дома.