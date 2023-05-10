Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит государственный визит в США и встретится с президентом страны Джо Байденом 22 июня. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден примут премьер-министра Индии Нарендру Моди в ходе его государственного визита в США, в рамках которого 22 июня 2023 года состоится государственный ужин. Предстоящий визит станет доказательством глубокого и тесного партнерства между США и Индией», — говорится в сообщении.

Американская администрация убеждена, что предстоящий визит позволит укрепить приверженность обеих стран «свободному, открытому, процветающему и безопасному Индо-Тихоокеанскому региону», отмечается в тексте. Лидеры обсудят стратегическое партнерство в сферах технологий, обороны, космоса и чистой энергетики, а также совместную деятельность в области климатических изменений, здравоохранения и трудовых ресурсов, говорится в сообщении.

Как в свою очередь сообщил в своем пресс-релизе индийский МИД, Моди в ходе визита в Вашингтон обсудит с Байденом двустороннее сотрудничество в различных областях и укрепление взаимодействия на многосторонних форумах, в том числе в рамках Группы двадцати (G20) и Четырехстороннего диалога по безопасности, в котором участвуют Австралия, Индия, США и Япония.

В индийском министерстве добавили, что визит Моди в США «подчеркнет растущую важность стратегического партнерства между Нью-Дели и Вашингтоном, поскольку две страны сотрудничают во многих секторах».