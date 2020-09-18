Байден: Россия «заплатит» за вмешательство в выборы

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден пообещал, что Россия «заплатит» за попытки вмешательства в выборы 2020 года.

Выступая в эфире канала CNN, Байден назвал вмешательство в выборы «нарушением суверенитета» и подчеркнул, что, если он станет президентом, а разведывательное сообщество найдет доказательства российского вмешательства в выборы 2020 года, Москва «заплатит за это соответствующую цену».

Он не стал вдаваться в подробности, отметив, что сейчас было бы «неосмотрительно» уточнять детали.

Ранее в четверг директор ФБР Кристофер Рэй предупредил, что Россия продолжает попытки повлиять на выборы в США. («Голос Америки»)

| 2020-09-18T15:55:38+04:00 18 сентября 2020, 17:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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