Президент США Джо Байден в четверг обсудил по телефону с премьер-министром Италии Марио Драги дипломатическое взаимодействие, касающееся ситуации вокруг Украины, и возможность введения санкций против России. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Лидеры рассмотрели текущее дипломатическое взаимодействие и меры по сдерживанию, принимаемые в ответ на продолжающееся наращивание российских сил на границах Украины, — отмечается в документе. — Они подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также готовность сделать так, что Россия понесет серьезные экономические издержки в случае дальнейшего вторжения на Украину».(ТАСС)