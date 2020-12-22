Байден призвал администрацию Трампа назвать виновных в масштабной кибератаке администрацию Трампа назвать виновных в масштабной кибератаке

Избранный президент США Джо Байден заявил, что на американский бизнес и федеральные службы была совершена масштабная кибератака. Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что злоумышленникам удалось украсть ряд важных сведений.

«Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом, уволив или понизив в должности киберкоординаторов в Белом доме и в Госдепартаменте», — сказал Байден.

При этом политик обратился к администрации действующего президента США Дональда Трампа с призывом назвать ответственных за произошедшее. Он подчеркнул, что американцы должны знать правду.

Кроме того, демократ подчеркнул, что США дадут ответ после того, как станет известно, «каковы масштабы ущерба, и кто официально несет ответственность». (Газета.Ру)