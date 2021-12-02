Президент США Джо Байден рассказал о новом плане по борьбе с коронавирусом в зимний период. Он пообещал не вводить новый локдаун в стране, сообщает РИА «Новости».

Байден рассказал о плане из пяти пунктов: расширение доступа населения к бустерным вакцинам, появление клиник для «семейной» вакцинации, повышение доступности бесплатного домашнего тестирования на коронавирус, увеличение численности групп реагирования на пандемию и активизацию усилий по глобальной вакцинации.

Он также сообщил о продлении масочного режима в общественном транспорте, в том числе для прибывающих в США из-за рубежа пассажиров. В связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон», по словам президента США, дополнительных мер защиты вводить не будут.

«Сегодня я объявляю о том, что мы ускорим предоставление дополнительной вакцины странам, которые в этом нуждаются», — добавил Байден, уточнив о планах направить в другие государства «еще 200 млн доз в следующие 100 дней».