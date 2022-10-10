Президент США Джо Байден сегодня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он выразил осуждение ракетных ударов России по территории Украины, в том числе по Киеву, и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, говорится в заявлении Белого дома.

В том числе речь шла о передовых системах противовоздушной обороны.

Он также подчеркнул свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами, чтобы продолжать возлагать расходы на Россию, привлекать Россию к ответственности за ее военные преступления и злодеяния и оказывать Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь.

В заявлении пресс-службы президента Зеленского также говорится о разговоре с Байденом.

«Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве», — подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки резолюции Украины на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. (УНИАН)